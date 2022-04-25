الأردن يفتح باب استيراد الليمون من هذه الدول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة لشؤون التسويق والجودة حازم صمادي إن الأردن سيبدأ اليوم الإثنين باستيراد الليمون من مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وجنوب أفريقيا .

اضافة اعلان



وأضاف صمادي لـ "الوكيل الإخباري" أن فتح باب استيراد الليمون جاء لتوفير الكميات المطلوبة بالإضافة إلى استقرار سعر الليمون في الأسواق .



ومن جهته قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن أسعار الليمون شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية .



وأوضح لـ "الوكيل الإخباري" أن الارتفاع بسبب انخفاض الكميات الواردة من الليمون إلى السوق وارتفاع الطلب تزامنا مع انتهاء موسم الليمون .