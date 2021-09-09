الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

لجنة تحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

الأردن يفتح حدوده البرية أمام العراقيين المقيمين

مراكز تطعيم فايزر الجمعة - اسماء

إغلاق 83 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع 32

المفرق: افتتاح مختبر التكنولوجيا الحيوية للفحوصات الجينية والتراثية للبذور

حوارية في الطفيلة للوقوف على أبرز تحديات أطراف العملية التعليمية

الحكومة تحذر من عدم الالتزام في اوامر الدفاع

سينوفاك تجرب لقاحها المضاد لكورونا على أطفال في جنوب إفريقيا

توقيع اتفاقيات المنح المالية لرواد الأعمال من منتسبي قلب عمان 2

الخميس، 09-09-2021 09:05 م

الأردن يفتح حدوده البرية أمام العراقيين المقيمين

920212172456818602796


 الوكيل الاخباري - صدرت موافقة وزير الداخلية مازن الفراية بالسماح للعراقيين الحاصلين على أذونات إقامة سنوية لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالخروج والعودة من وإلى الأردن عبر منفذ الكرامة – طريبيل الحدودي.

وقال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري عبر “إنستغرام”، الخميس، أن عملية دخول العراقيين إلى الأردن ستتم بدون موافقات مسبقة وبسياراتهم الشخصية على شرط الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة.

وأضاف، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة، معبرا عن شكره وامتنانه لهذا القرار الذي يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

لجنة تحقيق في واقعة اعتداء معلم على طالب

60cc2f5742360461f1373d46

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

وزارة الصحة

مراكز تطعيم فايزر الجمعة - اسماء

920211144025875750085

إغلاق 83 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع 32

e

المفرق: افتتاح مختبر التكنولوجيا الحيوية للفحوصات الجينية والتراثية للبذور

92021720328855716794

حوارية في الطفيلة للوقوف على أبرز تحديات أطراف العملية التعليمية

أخبار متعلقة
8202114113223797853343

ياسر العدوان محافظاً للعاصمة

820213194241980234028

البنك المركزي يدعو الأردنيين للمشاركة في دراسة حول الصحة المالية

عباس

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية

الملك

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

جرش

البدء بترتيبات إقامة مهرجان جرش في أيلول

6118b6b448f3e

الأردن ولبنان يبحثان سبل تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية