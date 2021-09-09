الأردن يفتح حدوده البرية أمام العراقيين المقيمين

الوكيل الاخباري - صدرت موافقة وزير الداخلية مازن الفراية بالسماح للعراقيين الحاصلين على أذونات إقامة سنوية لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالخروج والعودة من وإلى الأردن عبر منفذ الكرامة – طريبيل الحدودي.



وقال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري عبر “إنستغرام”، الخميس، أن عملية دخول العراقيين إلى الأردن ستتم بدون موافقات مسبقة وبسياراتهم الشخصية على شرط الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة.



وأضاف، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة، معبرا عن شكره وامتنانه لهذا القرار الذي يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

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