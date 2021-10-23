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الأردن يفوز بعدد من جوائز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السبت، 23-10-2021 11:34 ص

الأردن يفوز بعدد من جوائز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

مهرجان


الوكيل الإخباري - فاز الأردن بعدد من الجوائز في مسابقات الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، التي أعلن عنها مساء أمس الجمعة.
وفازت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بالجائزة الثانية عن برنامج ذاكرة وطن، ضمن المسابقات التلفزيونية الرئيسية (صنف الأخبار)، كما فازت بالجائزة الثانية صنف البرنامج الحواري عن برنامج "عين على القدس".

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ومنحت جائزة الديكور إلى هيثم الخالدة عن مسلسل "الحنين إلى الرمال" من انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.


وأسدل مساء الجمعة الستار عن الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية.


وتميز حفل الختام الذي احتضنته مدينة الثقافة، وأحياه المطرب السوري ناصيف زيتون، بتقديم وصلة فنية من الفلكلور الأردني تابعها الحاضرون من سفراء ورؤساء الهيئات العربية الأعضاء.


 




 

 


 

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