الأردن يقترب من تسجيل 3 آلاف وفاة بسبب كورونا

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- أظهرت بيانات موقع "وورد ميترز" العالمي المتخصص باحصاءات كورونا ارتفاع عدد الاصابات في العالم الى 66 مليونا 252 ألفا و273 إصابة حتى صباح السبت.وأودى الفيروس بحياة مليون و524 ألفا و786 شخصا في العالم منذ ظهور الجائحة نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و831 ألفا و221 حالةويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا، 18 مليونا و896 ألف و266 إصابة، منها 106 آلاف و163 حالة في العناية الحثيثة.وسجل في الأردن 234 ألفا و353 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى صباح السبت.وأودى الفيروس بحياة 2960 شخصاً منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 177 ألفاً و159 حالة شفاء.ويبلغ عدد الحالات النشطة حالياً في الأردن 54 ألف و198 حالة، منها 409 حالات في العناية الحثيثة.