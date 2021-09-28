الأردن يقترب من نحو 7 ملايين جرعة لقاح

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، نحو 17.5 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 17596 جرعة، على 9221 جرعة أولى و8375 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 6.960192 مليون جرعة توزعت على 3.697313 مليون جرعة أولى و3.262879 مليون جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.128583 مليون مسجل.

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