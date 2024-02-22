الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

زلزال بقوة "5.4" درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

شاهد اللحظات الاولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

فيديو - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا إنساني

هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الخميس، 22-02-2024 08:32 ص

الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

ع


الوكيل الاخباري - يرأس اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وفد الأردن الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الذي صدر في 30 كانون الأول 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

اضافة اعلان


ويلقي الصفدي والوفد المرافق المرافعة الشفوية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت عمّان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220241585454848669413

السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

010

شاهد اللحظات الاولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

1020238183016262258524

هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

22024217448595333963

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

1677045106

وفاة وإصابتان بحوادث متفرقة على طرق خارجية

عمل2

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

أخبار متعلقة
1

السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

٣

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

11

الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها

120222143327144856771

الامن العام للمواطنين : لا تقتربوا من هذه الأماكن يوم الجمعة

112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ