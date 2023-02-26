الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الأحد، 26-02-2023 03:54 م

الأردن يقدم قافلة مساعدات برية جديدة لسوريا

220232115319704690084


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تستمر المملكة بإرسال المساعدات الإغاثية جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، انطلقت اليوم قافلة مساعدات برية مكونة من ٧ شاحنات محملة بمستلزمات اغاثية وطبية، لإيصالها للمتضررين من الزلازل تسلمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية ( جابر - نصيب).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير الاوقاف

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

1

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

1

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

220232672318533633473

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

220232174451838083903

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

5f5b7473-الملك

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

أخبار متعلقة
وو

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات طارئة الى سوريا

thumbs_b_c_62618dc7303b6e9c985b24bca7ec5fc4

قافلة مساعدات اغاثية جديدة من الأردن لسوريا

حدود جابر (معبر نصيب) التي تفصل بين الأردن وسورية -(تصوير_ محمد أبو غوش)

وصول أول قافلة مساعدات أردنية من 7 شاحنات إلى سوريا

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

definition-human-rights-Islam-types-7-points

مناقشة مسودة الردود على توصيات التقرير الدوري لحقوق الإنسان 2018

مدرسة

وزارة التربية : الفصل الثاني سيبدأ في موعده