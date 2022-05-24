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الثلاثاء، 24-05-2022 11:56 ص

الأردن ينسق مع مصر بشأن حلّ القضية الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في اجتماعٍ جاء في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين.

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وبحث الصفدي وشكري الخطوات التي يتخذها البلدان لترجمة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربطهما تعاوناً ثنائياً شاملاً في مختلف المجالات، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع جمهورية العراق الشقيق.


كما بحث الوزيران سبل تنفيذ مخرجات القمة الأردنية-المصرية-الإماراتية التي استضافتها القاهرة في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي.


وأكّد الصفدي وشكري استمرار التنسيق والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحلّ القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، وبما يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل. 


كما بحث الوزيران عديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على اللقاء قريباً لمواصلة التشاور حول سبل التعامل معها في المرحلة القادمة.

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