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الإثنين، 17-10-2022 08:45 م

الأردن ينفذ تمرينا بحريا مشتركا مع فرنسا

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الوكيل الاخباري - نفذت مجموعة الضفادع البشرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الإثنين، مع سلاحي الجو الملكي الأردني والفرنسي، تمرين بحث وإنقاذ بحري.

واشتمل التمرين على مواضيع البحث والإنقاذ بواسطة إنزال غواص من طائرة عامودية وإخلاء غريق بواسطة الحبال، وأظهر المشاركون في التمرين مستوى متميزاً وكفاءةً عاليةً في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.

ويهدف التمرين إلى تنمية تطوير قدرات المشاركين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ المائي، ورفع مستوى الكفاءة القتالية لديهم.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بإجراء التمارين المشتركة الداخلية والخارجية بشكل مستمر.

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