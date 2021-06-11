الأردن يهنئ الإمارات بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

الوكيل الإخباري - هنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة فوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023.

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وقال الصفدي عبر تويتر ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" :

أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023. نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق.



وأضاف:"كما نبارك للبرازيل، غانا، غابون، وألبانيا فوز كل منهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة الجمعة".



وفازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، وتبدأ من كانون الثاني 2022.



ويضم مجلس الأمن في عضويته 15 دولة، خمس منها ذات عضوية دائمة، هي: "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا"، مع 10 أخرى غير دائمة العضوية.





