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الإثنين، 16-01-2023 06:56 م

الأردن يوافق على استضافة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

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الوكيل الاخباري -  قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استضافة الأردن للمركز العربي لدراسات السِّياسات الاجتماعيَّة والقضاء على الفقر في الدُّول العربية، والمصادقة على النِّظام الأساسي للمركز.

ويأتي قرار استضافة المركز تبعاً لقرار مجلس جامعة الدُّول العربيَّة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعيَّة العرب بإنشائه في الأردن؛ ليمثِّل آليَّة فنيَّة إقليميَّة تدعم جهود الدُّول العربيَّة الرَّامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ووضع السِّياسات الاجتماعيَّة الدَّاعمة لذلك، بما يسهم في جهود تحقيق التَّنمية المستدامة.

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