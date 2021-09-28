الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

وشاح لـ الوكيل : قرار رسمي بإزالة الحاجز البلاستيكي من وسائل النقل

الثلاثاء، 28-09-2021 12:35 م

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

الخارجية الوكيل


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المُبارك/الحرم القُدسي الشريف، والتي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم القدسي الشريف، بأعدادٍ كبيرةٍ وبحماية من شرطة الاحتلال، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي.اضافة اعلان


الوزارة، دانت أيضا السماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة، فضلاً عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بأنّ الوزارة وجّهت الثلاثاء مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها و استفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأضاف الناطق الرسمي، بأنّ هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، و لالتزامات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مهرجان منضاط

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

المؤسسة المدنية

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

6073e48b28d43

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

درك1

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

92021239748423547643

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

الحنيطي

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

أخبار متعلقة
الخلايلة

وزير الأوقاف يحذر من اقتحامات الأقصى

التفا

الأسرى الفلسطينية تحذر من تعتيم الاحتلال على وضع أبطال نفق الحرية

خارجية

الخارجية لـ الوكيل : نتابع تحقيقات وفاة أردني في الجزائر

920211919464151509058

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

الخارجية الوكيل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

608992800174a

الأردن يدين انتهاكات الاحتلال للأقصى