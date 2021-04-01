الأردن يوجّه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد، وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني ، وللقانون الدولي ، والالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة.



وأكد أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم ، وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي ، والوضع القائم التاريخي والقانوني.



وأشار الفايز إلى أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة،وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.



وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل؛ لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.