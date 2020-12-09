الأربعاء 09-12-2020
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الأربعاء، 09-12-2020 09:30 م

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

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الوكيل الاخباري - وقّع السفير الأردني لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا عمر النهار وسفير فيدرالية سانت كريستوفر (سانت كيتس) آند نيفس "كيفين آيزك"، نيابة عن حكومتي بلاديهما، بياناً مشتركاً يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
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وفي إجتماع أعقب توقيع البيان، الأربعاء، بحث النهار وآيزك في مقر السفارة الأردنية في لندن سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، وأخذها آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

كما بحث النهار وآيزك آخر المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه، وجهود المملكة المستهدفة تجاوزها.

 




 

 


 

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