الأردن يوقع مع مصر 5 اتفاقيات جديدة وهامّة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - اختتمت في القاهرة، الاثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

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وجرى التوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والمناطق اللوجستية، والشباب والإعلام والثقافة.



ووقع، الأردن ومصر خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذيَّة في مجالات التعليم العالي والإعلام والشباب والزراعة والمناطق اللوجستية.



وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، وجرى أيضا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024).



وفي ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية، جرى أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.



وقال الخصاونة، خلال الاجتماعات، إن العلاقات الأردنية المصرية استراتيجية وتاريخية، وهناك تطابق في وجهات النظر والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية.



وأضاف أن الأردن ومصر وقيادتيهما يتم استهدافهما من قوى الشرّ المؤدجلة بالسوداويَّة على خلفية تمسُّكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنيَّة والقوميَّة.



وبحثت الاجتماعات، جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.



واختتمت اللجنة التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها (30) أعمالها في القاهرة، الأحد، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين.



ورفعت اللجنة التحضيرية نتائج أعمالها للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ستعقد الاثنين.



الشمالي، قال إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي مجالات التعاون المشترك كافة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.