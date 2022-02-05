السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 08:57 م

الأردن يوقع ويصادق على اتفاقية اليونسكو للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - مثَّل أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الأردن في التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تنص على الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

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وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، ودعم المبادرات والسياسات والابتكارات المشتركة بين الدول من أجل تعاون دولي في مجال التعليم العالي، إضافةً إلى إيجاد إطار عالمي شامل للبت في أمور الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي في الوقت المناسب بطريقة عادلة وشفافة وثابتة ومحكمة ومتسقة يمكن الوثوق بها، مع احترام وترسيخ وحماية استقلال وتنوع مؤسسات ونظم التعليم العالي.


من جهة أخرى التقى الدكتور الدبعي خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس في حرم السفارة الأردنية وبحضور السفير الأردني في باريس مكرم القيسي، إضافةً إلى كل من الملحق العسكري، والملحق الثقافي عدداً من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الفرنسية حيث جرى معهم حوار بناء استمع خلاله إلى أهم العقبات التي تواجههم خلال دارستهم في فرنسا إضافةً إلى أفكارهم ومقترحاتهم ، حيث أكد الدبعي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة كل الحرص على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين في كل دول العالم وأن هذه المقترحات والأفكار سيتم تضمينها ضمن الخطط المستقبلية للوزارة.

 




 

 


 

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