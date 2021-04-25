الأحد 25-04-2021
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الأردن يوقف الرحلات من الهند
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير المالية
تأجيل أقساط السلف الطارئة للعاملين بـ”التربية”
الملك يثني على جهود متطوعين ورياديين
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أخبار الشركات
المصفاة تتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة خلال عام 2022
منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان منحة للالتحاق بدبلوم أكاديمية فاب لاب 2021
هيونداي موتورز تعقد شراكة مع منظمة البحار الصحية
SSD 980 NVMe من سامسونج، قرص تخزين داخلي جديد يضع معيارًا جديدًا للأداء
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146 مليون إصابة بكورونا عالمياً
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ردة فعل الشارع الأردني تجاه الأسعار الفلكية للدواجن
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أصحاب التكاسي والسرافيس : آلية الدليفري غير واضحة