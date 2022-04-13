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الأربعاء، 13-04-2022 04:45 م

الأرصاد: أجواء باردة مساء اليوم وربيعية مُعتدلة الخميس

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء ستكون باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة تكون الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما غداً الخميس، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية معتدلة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر الدائرة من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

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