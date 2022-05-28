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السبت، 28-05-2022 03:54 م

الأرصاد: أجواء حارة وجافة والحرارة تتخطى الـ 35 مئوية حتى منتصف الاسبوع

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الاجواء حتى منتصف الاسبوع الحالي تبقى حارة وجافة في كافة المناطق.

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وبينت الدائرة في نشرتها المفصلة، اليوم السبت، أن الاجواء يوم غدٍ الاحد تكون  حارة وجافة وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، كما تكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويوم الاثنين، تكون الأجواء حارة في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتستمر حرارة الأجواء في كافة المناطق، الثلاثاء، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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