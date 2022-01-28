الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 12:56 ص

“الأرصاد”: أمطار على الشمال والوسط الجمعة وتحذير من الصقيع والانجماد

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الوكيل الاخباري - يتأثر الأردن الجمعة، بكتلة هوائية باردة جدًّا مرافقة لمنخفض جوي، وفق نشرة إدارة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى عن الصفر المئوي في بعض المناطق.

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ونهارا تسود أجواء باردة جدًّا وغائمة جزئيًّا إلى غائمة أحيانًا، مع سقوط زخات من المطر على فترات في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


وتمسي الأجواء شديدة البرودة ليلا، وغائمة جزئيًّا، مع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وفي خليج العقبة تكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات في الشمال والوسط، والثلوج المتراكمة فوق المرتفعات الجبلية، والسيول في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب ذوبان الثلوج.


كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجنوبية.


درجات الحرارة ليوم الجمعة:

 


 




 

 


 

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