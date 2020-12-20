الأرصاد : احتمالية تساقط الثلوج خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ، أن ما يسمى بـ"مربعانية الشتاء" ستبدأ غدا الإثنين ، لافتا انها تستمر حتى الثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل لعام 2021.

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ولفت آل خطاب في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأحد، أن المربعانية هي "أبرد" أيام السنة، حيث تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وخصوصا إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة.

"أمطار المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة"، وفق آل خطاب.

وأوضح، أن أيام المربعانية قد تشهد أمطارا غزيرة واحتمالية تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بمنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية.

وأشار آل خطاب أن معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعانية (فصل الخريف) تشكل عادةً ما نسبته 27 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وكشف عن تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مساء الأربعاء وصباح الخميس من الأسبوع الحالي، وقال "هي أول كتلة هوائية في أيام المربعانية".

واضاف آل خطاب بأن السجلات المناخية والدراسات المناخية في مديرية المناخ لمحطة رصد مطار عمان المدني وخلال مائة عام ماضي تشير بأن اعلى مجموع مطري شهدته خلال فترة مربعانية الشتاء كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم ، محققة ما نسبته 87% من معدلها الموسمي.

وأضاف" فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في موسم 2013/2014".

وزاد " وعلى مستوى المملكة فقد شهدت محطة راس منيف/ محافظة عجلون أعلى مجموع مطري خلال مربعانية موسم 1991/1992 وبلغ 398.8 ملم محققة ما نسبته 69% من معدلها الموسمي المطري العام والبالغ 586.8 ملم".





"وتشرق الشمس من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 درجة، بينما تغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 درجة، في الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء، ويكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم عشر ساعات و4 دقائق، وهو أقصر نهار لهذا العام، فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة"، بحسب آل خطاب .

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