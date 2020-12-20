الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

قراران حكوميان بشأن الرواتب خلال الأسبوع الحالي

التربية : استقبال طلبات القروض العام القادم

الأرصاد : احتمالية تساقط الثلوج خلال الفترة المقبلة

رسالة تحذيرية هامة للأردنييــن

أسعار الذهب الأحد 20/12/2020

وفيات الأحد 20/12/2020

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

أجواء مشمسة .. الأحد

تراجع ملموس بحالات كورونا في المملكة .. فهل نعود الى صفر حالة ؟

الأحد، 20-12-2020 11:21 ص

المربعانية تبدأ غدا

الأرصاد : احتمالية تساقط الثلوج خلال الفترة المقبلة

1120202515101620811255
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ، أن ما يسمى بـ"مربعانية الشتاء" ستبدأ غدا الإثنين ، لافتا انها تستمر حتى الثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل لعام 2021.

اضافة اعلان
 

ولفت آل خطاب في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأحد، أن المربعانية هي "أبرد" أيام السنة، حيث تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وخصوصا إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة.

 

"أمطار المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة"، وفق آل خطاب.

 

وأوضح، أن أيام المربعانية قد تشهد أمطارا غزيرة واحتمالية تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بمنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية.

 

وأشار آل خطاب أن معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعانية (فصل الخريف) تشكل عادةً ما نسبته 27 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

 

وكشف عن تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مساء الأربعاء وصباح الخميس من الأسبوع الحالي، وقال "هي أول كتلة هوائية في أيام المربعانية".

 

واضاف آل خطاب بأن السجلات المناخية والدراسات المناخية في مديرية المناخ لمحطة رصد مطار عمان المدني وخلال مائة عام ماضي تشير بأن اعلى مجموع مطري شهدته خلال فترة مربعانية الشتاء كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم ، محققة ما نسبته 87% من معدلها الموسمي.

 

وأضاف" فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في موسم 2013/2014".

 

وزاد " وعلى مستوى المملكة فقد شهدت محطة راس منيف/ محافظة عجلون أعلى مجموع مطري خلال مربعانية موسم 1991/1992 وبلغ 398.8 ملم محققة ما نسبته 69% من معدلها الموسمي المطري العام والبالغ 586.8 ملم".

"وتشرق الشمس من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 درجة، بينما تغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 درجة، في الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء، ويكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم عشر ساعات و4 دقائق، وهو أقصر نهار لهذا العام، فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة"، بحسب آل خطاب .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2c0e7ce1264ec8d02c9cb8a41b5e90a7

قراران حكوميان بشأن الرواتب خلال الأسبوع الحالي

1220201983716686688417

التربية : استقبال طلبات القروض العام القادم

GettyImages-652813968

الحكومة تمدد صلاحية وثائق اللاجئين

main_image5dee5db0396cf

تشغيل الإشارات الضوئية على حرم دوار صويلح

320201512550692194206

الأمن يحذر من رسائل احتيالية ترد لهواتف الأردنيين

92020711513153585815

تصريح حكومي جديد بشأن عودة الطلبة للمدارس

أخبار متعلقة
ثلج

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام