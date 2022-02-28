الأرصاد: السلط تحقق معدلها الموسمي العام قبل انتهاء الموسم المطري

الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بأن المملكة تأثرت خلال الأيام الماضية بمنخفض جوي تمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث سادت أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط الأمطار في أغلب مناطق المملكة كانت غزيرة على فترات ومصحوبة بتساقط البرد أحيانا في شمال ووسط المملكة، رافقها رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.

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وأضاف آل خطاب بأن كميات الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الأخير عدلت من الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة بنسب تراوحت ما بين (1%-5%) من المعدل الموسمي المطري العام، كانت المناطق الشمالية والوسطى الغربية الاكثر تاثراً بهذا المنخفض الجوي والتي شهدت فيها محطة رصد راس منيف- عجلون اعلى مجموع مطري بلغ 20.5 ملم، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 18.5 ملم، فيما كان الهطول المطري ضعيفاً في المناطق الجنوبية والشرقية كان أعلاها في محطة رصد الربة وبمجموع مطري بلغ 3.5 ملم.



ومع نهاية هذا المنخفض فإن الأداء الموسمي المطري في المملكة لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الوسطى بما فيها الأغوار الوسطى.



والجدير بالذكر بأن محطة رصد جوي السلط قد حققت معدلها الموسمي العام كاملا مع أمطار هذا المنخفض وقبل انتهاء الموسم المطري الحالي وهي محطة الرصد الثانية التي تحقق موسمها كاملاً بعد محطة رصد جوي مطار الملك حسين الدولي في العقبة.



والرسم البياني أدناه يبين وضع الموسم المطري حتى أمس الأحد 27 كانون الثاني 2022:







