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الأربعاء، 01-02-2023 12:49 م

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
شهدت السلط أعلى هطول مطري في إقليم الوسط خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 67.1 ملم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن كمية الهطول المسجلة في محطة حدائق الحسين بلغت 50 ملم ، تلتها الزرقاء بكمية 22 ملم.


أما إقليم الشمال سجل أعلى هطول مطري خلال نفس الفترة في محطة إربد بكمية 66 ملم ، أما إقليم الجنوب سجلت فيها محطة الكرك أعلى هطول  بكمية 20 ملم.


وفي الأغوار قال آل خطاب أن منطقة الأغوار الوسطى سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلى هطول مطري بكمية 42 ملم .

 

فيما لم تشهد محافظتي العقبة ومعان اي تساقط للأمطار حتى ظهر اليوم الأربعاء.

 

وأضاف في بيان لاحق إن نسبة مجاميع الأمطار حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم تراوحت ما بين  (02%-16%) من المعدل الموسمي المطري العام معلقاُ أنها نسبة جيدة.

 




 

 


 

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