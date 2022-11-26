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السبت، 26-11-2022 11:31 ص

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في ثاني منخفض جوي .

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وأوضح آل خطاب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 25.9 ملم في السلط ويليها رأس منيف بكمية 21.8 ملم .


أما حدائق الحسين بلغت كمية الأمطار فيها 18 ملم وفي وسط البلد بكمية 11.5 ملم و دير علا بكمية 11.4 و القويسمة 11 ملم وفق آل خطاب.


وتابع : "في شمال المملكة بلغت كمية الهطول المطري في إربد 9.5 وجرش 5.5 ملم".


وحول كمية الهطول المطري في وادي الريان خلال الـ 48 ساعة بلغت 16 ملم .

وتأثرت المملكة منذ صباح أمس الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.


 




 

 


 

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