الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في ثاني منخفض جوي .
وأوضح آل خطاب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 25.9 ملم في السلط ويليها رأس منيف بكمية 21.8 ملم .
أما حدائق الحسين بلغت كمية الأمطار فيها 18 ملم وفي وسط البلد بكمية 11.5 ملم و دير علا بكمية 11.4 و القويسمة 11 ملم وفق آل خطاب.
وتابع : "في شمال المملكة بلغت كمية الهطول المطري في إربد 9.5 وجرش 5.5 ملم".
وحول كمية الهطول المطري في وادي الريان خلال الـ 48 ساعة بلغت 16 ملم .
وتأثرت المملكة منذ صباح أمس الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.