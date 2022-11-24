الأرصاد: السيول الجارفة في جدة لن تصل الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير عام دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ، أن السيول الجارفة التي شهدتها منطقة جدة السعودية لن تصل الأردن.

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وقال آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري " إن الأردن يتأثر اليوم بحالة عدم استقرار جوي، يتخلله تساقط للأمطار، خاصة مناطق عجلون و رأس منيف وعنجرة، موضحاً أن المنخفض الذي سيؤثر على المملكة غدا الجمعة مصدره قبرصي.



وأشار أن ما حدث في جدة هو نتيجة غيوم ركامية وأمطار شديدة الغزارة بسبب حالة امتداد منخفض البحر الأحمر.



وشدد آل خطاب على أن الحالة الجوية التي تشهدها السعودية لن تصل الأردن.



وبينت مقاطع فيديو، سيول جارفة في مدينة جدة، وصل فيها منسوب المياه إلى مستويات مرتفعة.