الأرصاد: الشوبك أعلى كمية هطول مطري حتى صباح اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن أعلى كمية هطول مطري سجلت في محطة رصد الشوبك / محافظة معان بكمية 66 ملم وذلك منذ بدء تأثير المنخفض الجوي القبرصي على المملكة ولغاية الساعة الـ 6 من صباح اليوم الثلاثاء .



وأضاف آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أنه في محافظات الوسط سجلت محطة رصد السلط هطول مطري بكمية 49 ملم أما في شمال المملكة سجلت محطة رصد رأس منيف حوالي 20 ملم .

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وحول أعلى هطول في المناطق الوسطى سجل في محطة رصد حدائق الحسين بكمية 30 ملم.

وتوقع آل خطاب أن تشهد المملكة حالة عدم استقرار يومي السبت والاحد القادميين .



وتأثرت المملكة بمنخفض جوي قبرصي خلال اليومين الماضيين شهد هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض مناطق المملكة .