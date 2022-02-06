الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن كميات الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي الماضي، عدلت من الموسم المطري في أغلب مناطق المملكة بنسب تراوحت ما بين (1%-12%).

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وبين آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه كانت المناطق الوسطى الغربية الاكثر تاثراً بهذا المنخفض الجوي والتي شهدت فيها محطة رصد حدائق الحسين في العاصمة عمان أعلى مجموع مطري بلغ 52.0 ملم، كما شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية كان أعلاها في محطة رصد راس منيف بمحافظة عجلون وبمجموع مطري بلغ 21.6 ملم، وفي المناطق الجنوبية سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك أعلى هطول مطري بلغ 35.4 ملم.



وأشار، إلى أن الهطول المطري كان ضعيفاً في المناطق الشرقية التي سجلت فيها محطة رصد المفرق أعلى هطول بلغ 4.4 ملم.