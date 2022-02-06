الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الأحد، 06-02-2022 01:53 م

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

0L5A9890 - Copy


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن كميات الأمطار التي هطلت خلال المنخفض الجوي الماضي، عدلت من الموسم المطري في أغلب مناطق المملكة بنسب تراوحت ما بين (1%-12%).

اضافة اعلان


وبين آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه كانت المناطق الوسطى الغربية الاكثر تاثراً بهذا المنخفض الجوي والتي شهدت فيها محطة رصد حدائق الحسين في العاصمة عمان أعلى مجموع مطري بلغ 52.0 ملم، كما شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية كان أعلاها في محطة رصد راس منيف بمحافظة عجلون وبمجموع مطري بلغ 21.6 ملم، وفي المناطق الجنوبية سجلت محطة رصد الربة في محافظة الكرك أعلى هطول مطري بلغ 35.4 ملم. 

وأشار، إلى أن الهطول المطري كان ضعيفاً في المناطق الشرقية التي سجلت فيها محطة رصد المفرق أعلى هطول بلغ 4.4 ملم.


وأفاد آل خطاب بأنه ومع نهاية هذا المنخفض الجوي فان الاداء الموسمي المطري في المملكة لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وأقل بقليل من معدلاتها العامة في المناطق الشمالية، و أعلى من معدلاتها العامة في المناطق الوسطى بما فيها الاغوار الشمالية والوسطى.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
INTERNETPRIVACY-121

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

0e29cc6c-89f0-40de-b55b-e8ef60bf4db5

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

69214_1_1328559391

الأردنيون يحيون الذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة الاثنين

6bE7kWm8ThcV9cN3Y12SqftyMtPecPuA65YG1q5n

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

220222133642836326937

الضمان: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل العاملين بالقطاع الصحي

IMG_0798

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

أخبار متعلقة
22022561742419293580

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

1020192014540819469765

هام لمربي المواشي بشأن الحصول على منح الأعلاف البديلة

42592808-9f50-4846-977d-43e176f305f1

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

0L5A1504

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

1202213125259220982946

الطوارئ القصوى في امانة عمان

12202130152048344110237

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة الأحد المقبل.. وتحذير من تشكل السيول