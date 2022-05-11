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الأربعاء، 11-05-2022 04:36 م

الأرصاد: الموسم المطري الحالي ضعيف

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن الموسم المطري الحالي 2021/2022 كان دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة والتي يعتبر فيها الاداء المطري ضعيفاً حتى هذا التاريخ.

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وبين آل خطاب أن المناطق الوسطى بما فيها الاغوار الوسطى حققت اداء مطري جيد واعلى من المعدل، حيث حققت كلاً من محطات الرصد الجوي  (السلط، حدائق الحسين، الزرقاء، العقبة) معدلهم المطري العام كاملاَ قبل انتهاء الموسم المطري. 


وأضاف بأنه وبالرغم من الأداء الجيد للموسم المطري الحالي في المناطق الوسطى والأداء المتواضع في المناطق الشمالية في المملكة فإنه لا يزال الموسم المطري الحالي 2021/2022 ضعيفاً بالمجمل على مستوى المملكة مقارنة بالمواسم العشرة الأخيرة نظراً لما تشكله مساحة المناطق الجنوبية والشرقية من مساحة المملكة والتي كان فيها الأداء المطري خلال هذا الموسم ضعيفاً.



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