الأرصاد تحذر عبر الوكيل المواطنين من التعرض المباشر للشمس

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - نبّه مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم وغدا خصوصا فترة الظهيرة.

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وأضاف آل خطاب لـ الوكيل الإخباري أن الكتلة الهوائية الحارة تبدأ اليوم وتتراجع اعتبارا من يوم السبت، وتكون أعلى من معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية لتصل إلى 35 درجة، وتتراجع يوم السبت لتصل إلى 33 درجة مئوية.

ونصح آل خطاب المواطنيين بتناول السوائل بشكل متكرر، إضافة إلى من طبيعة عملهم في الميدان أن يكونوا أكثر حذرا خلال فترة الظهيرة، وأن لا يتعرضوا لأشعة الشمس مباشرة، وعدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة.

ويتأثر الأردن، الخميس، بكتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.



وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتستمر الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، الجمعة، وحارة في مناطق البادية، وحارة جدا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.