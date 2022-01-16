الأرصاد تحذر من الانجماد والانزلاقات مساء الأحد في معظم مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل من الأحوال الجوية السائدة ومن تشكل الانجماد الشديد بدء من الفترات المسائية الاحد وحتى صباح يوم الاثنين، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات. اضافة اعلان





وشدد عضيبات على ضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة وخصوصا على الطرق الخارجية بسبب الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا غزيرا للأمطار والتي يرافقها زخات من الثلوج خصوصا في المناطق الجنوبية بالإضافة الى لفت انتباه الاخوة المزارعين الى ضرورة اخذ التدابير اللازمة من اجل التقليل من الأضرار المتوقعة من حاله الانجماد على المزروعات.



ونصح الناطق الإعلامي المواطنين بعدم الخروج من المنازل في الفترة المسائية الأحد وصباح الإثنين الا للضرورة القصوى بسبب خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في اغلب مناطق المملكة.



