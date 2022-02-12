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السبت، 12-02-2022 11:52 ص

الأرصاد تُحذر من الصقيع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الصقيع في ساعات ليل السبت الاحد، فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية. 

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وقالت الدائرة، إن درجات الحرارة نهار اليوم السبت، تكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.


وأضافت أن الأجواء تكون باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


اما ليلاً، تكون الأجواء باردة جدا في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة


وعن الطقس ليوم غدٍ الأحد، بينت أنه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء مشمسة، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية.

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