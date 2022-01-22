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السبت، 22-01-2022 12:17 م

الأرصاد تُحذر من الصقيع والانجماد

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الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر تشكل الانجماد في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمعات المياه.

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وقالت الادارة، في آخر التحديثات الجوية، إن الأجواء ستكون باردة جداً نهاراً ومستقرة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتابعت، أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن يتشكل الصقيع في العديد من المناطق ويحدث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمع المياه، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


أما في خليج العقبة فتكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعةً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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