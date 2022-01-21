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الجمعة، 21-01-2022 09:38 ص

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: أجواء شديدة البرودة وتشكل للانجماد والصقيع

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة نهار الجمعة.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء ليلاً تكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع ان يتشكل الصقيع في العديد من المناطق، كما يحدث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمع المياه، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق في ساعات الصباح الباكر وفي ساعات الليل و يشمل أجزاء من الاغوار الشمالية والوسطى.

 

كما حذرت من خطر تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأماكن تجمع المياه.

 




 

 


 

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