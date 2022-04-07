الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 02:48 م

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة : ضباب وغبار ورياح

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الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل الضباب في ساعات متأخرة من ليلة يوم غدٍ الجمعة، خاصة فوق المرتفعات الشمالية.

وقالت الدائرة، إنه من المتوقع أن تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً  مثيرة للغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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وأضافت أنه مع درجات حرارة دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتضعف تدريجيا سرعة الرياح مع ساعات الليل.


ودعت إلى الحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وانعدامها أحيانا في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

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