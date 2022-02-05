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السبت، 05-02-2022 12:17 م

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - اطلقت ادارة الارصاد الجوية، تحذيرات مهمة للمواطنين خلال المنخفض الجوي، الذي تشهده المملكة من ساعات مساء أمس الجمعة حتى اليوم السبت. 

وقالت الادارة، في بيان لها اليوم السبت، وصل "الوكيل الاخباري" انه يحذر من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.

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كما شددت على اهمية الحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.  


وأشارت إلى أن الأجواء تكون نهاراً باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

أما ليلاً تضعف فرصة هطول المطر تدريجياً، وتسود أجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً، ويتشكل الضباب في العديد من المناطق، والرياح غربية خفيفة السرعة.

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