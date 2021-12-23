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الخميس، 23-12-2021 11:29 ص

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس نهاية الأسبوع.. وتحذّر

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أرشيفية


الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء في نهاية الأسبوع تكون باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات خفيفة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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وأضافت أن الأجواء الجمعة ستكون غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتناقص الغيوم تدريجياً، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وبعض مناطق البادية.

 




 

 


 

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