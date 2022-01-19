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الأربعاء، 19-01-2022 07:24 م

الأرصاد تكشف عن المناطق التي ستتراكم بها الثلوج - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، المهندس رائد آل خطاب، إن هطول الأمطار والثلوج تجدد بعد ظهر الأربعاء مع اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة، فيما تشهد المرتفعات الشمالية رأس منيف والوسطى تساقطا للثلوج هذه الأثناء.اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب إن تساقط الثلوج والأمطار سيستمر حتى ساعات الفجر الأولى، حيث ستشهد المرتفعات الجنوبية والشمالية والوسطى حتى 900 متر تراكمات بنسب متفاوتة، وحسب ارتفاع المنطقة.

وبيّن آل خطاب أن مناطق صويلح وخلدا وتلاع العلي والجبيهة ورأس منيف ومرتفعات جبال الشراة ستشهد تراكمات بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أن الدائرة تراقب حالة جوية جديدة لم تتضح معالمها بعد، وستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وسنعلن التفاصيل لاحقا.

 




 

 


 

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