الأرصاد تكشف كميات الهطول المطري خلال الحالة الجوية السابقة

الوكيل الإخباري- صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة تأثرت خلال الفترة (25-27) اذار بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت الى هطول زخات من المطر في اغلب مناطق المملكة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تركزت الهطولات على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وكانت غزيرة على فترات في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، أدى الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وقد سجلت محطة رصد جوي الطفيلة اعلى مجموع مطري خلال هذه الحالة بلغ 49 ملم وبنسبة 26% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي الأزرق 24.5 ملم وبنسبة 41% من معدلها الموسمي العام.

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ويليها محطة رصد جوي الجفر وبمجموع مطري بلغ 14.0 ملم وبنسبة 49% من معدلها الموسمي العام.



واضاف آل خطاب بأن معدل مجاميع كميات الامطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة من بداية الموسم 2022/2023 وحتى صباح يوم الاثنين 27/03/2023 والاداء المطري لها حتى تاريخه كانت على النحو التالي:

• المناطق الشمالية (290.3) ملم بأداء مطري أقل من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 22%.



• المناطق الوسطى الغربية (391.4) ملم بأداء مطري حول معدله الافتراضي لتاريخه.



•المناطق الوسطى الشرقية (124.6) ملم بأداء مطري أعلى من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 7%.



• المناطق الشرقية (87.0) ملم بأداء مطري حول معدله الافتراضي لتاريخه.



• الأغوار الشمالية (235.8) ملم بأداء مطري أقل من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 35%.



•الأغوار الوسطى (241.7) ملم بأداء مطري أقل من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 7%.



•الأغوار الجنوبية (36.4) ملم بأداء مطري أقل من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 44%.

•المناطق الجنوبية الغربية (155.2) ملم بأداء مطري أقل من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 28%.



•المناطق الجنوبية الشرقية (80.5) ملم بأداء مطري أعلى من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 62%.



•مطار الملك حسين الدولي /العقبة (36.3) ملم بأداء مطري أعلى من معدله الافتراضي لتاريخه بنسبة 72%.

