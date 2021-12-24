الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 08:12 م

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، إنه اعتبارا من هذه الليلة وغدا السبت يبدأ تمدد المرتفع السيبيري باتجاه الأردن. 

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واضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أنه يصاحب هذا المرتفع رياح شرقية باردة جافة جدا، ويزيد الشعور بالبرودة أكثر.

 

واوضح آل خطاب أنه من المتوقع أن يتشكل خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر الصقيع في مناطق عدة، خاصة في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية نتيجة انخفاض الحرارة السطحية إلى ما دون الصفر.


وبيّن، أننا الآن في مربعانية الشتاء من الطبيعي أن تتأثر المملكة بهذا المرتفع الجوي في مثل هذه الفترة من العام. 


وأكد على أنه يرافق هذا المرتفع كتلة هوائية باردة جافة، يتوقع أن يستمر تأثيرها على المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم.

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