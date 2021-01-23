الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع الحالي ، وفق المؤشرات الأولية للخرائط الجوية .

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وبين آل خطاب ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك امتدادا لمنخفض جوي ، حيث المزيد من الأمطار، خلال الأيام القادمة .

وقال " يتم مراقبة الحالة الجوية عن كثب وسيتم الوقوف على التفاصيل خلال الـ48 ساعة القادمة ، وقد تطرأ التغيرات على حالة الطقس ".

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