الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع الحالي ، وفق المؤشرات الأولية للخرائط الجوية .
وبين آل خطاب ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك امتدادا لمنخفض جوي ، حيث المزيد من الأمطار، خلال الأيام القادمة .
وقال " يتم مراقبة الحالة الجوية عن كثب وسيتم الوقوف على التفاصيل خلال الـ48 ساعة القادمة ، وقد تطرأ التغيرات على حالة الطقس ".
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