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مزيدا من الأمطار

الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

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أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع الحالي ، وفق المؤشرات الأولية للخرائط الجوية .

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وبين آل خطاب ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك امتدادا لمنخفض جوي ، حيث المزيد من الأمطار، خلال الأيام القادمة .

 

وقال " يتم مراقبة الحالة الجوية عن كثب وسيتم الوقوف على التفاصيل خلال الـ48 ساعة القادمة ، وقد تطرأ التغيرات على حالة الطقس ".

 

 

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