الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

الوكيل الاخباري- أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن المملكة على موعد مع أجواء خريفية تميل للبرودة نوعاً ما معظم ساعات اليوم اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تؤثر على المملكة كتلة هوائية رطبة مائلة للبرودة تؤدي الى انخفاض تدريجي على الحرارة لتنخفض الى بداية العشرينات في معظم المرتفعات مع ازدياد في الرطوبة النسبية والتي تزيد من الشعور بالبرودة ليلاً ومع ساعات الصباح الباكر، وهذا يعود لاندفاع كتلة هوائية رطبة من شرق أوروبا باتجاه شرق المتوسط.



واضاف آل خطاب بأن أجواء هذا الأسبوع ستكون على الأغلب غائمة جزئياً مع تساقط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق، حيث يتوقع مع مساء الأحد تساقط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والتي تطال يومي الاثنين والثلاثاء شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى ، بينما يتوقع تساقطها يوم الاربعاء على المناطق الشمالية، مع تحذيرات من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول المطري وخطر تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلا وصباحاً، وأيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية.



هذا وتدعوا ادارة الارصاد الجوية لارتداء ملابس أكثر دفئاً خاصة عند الخروج للأعمال صباحاً، وبالذات أبنائنا الطلبة المتوجهين لمدارسهم، وذلك بسبب انخفاض الحرارة هذا الاسبوع مقارنة بالفترة السابقة.

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