الأرصاد توضح بشأن كميات الأمطار ودرجات الحرارة خلال أيار الماضي

الوكيل الاخباري- صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن كميات الأمطار التي تهطل خلال شهر أيار تشكل عادةً ما نسبته 1%-2% من المعدل الموسمي العام في شمال ووسط المملكة فيما يشكل ما نسبته 4%-6% في المناطق الجنوبية والشرقية.

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وأضاف آل خطاب أن أداء شهر أيار للموسم الحالي 2023/2024 كان ضعيفاً ودون معدلاته الشهرية في اغلب المناطق الجنوبية والشرقية بالإضافة الى الاغوار الشمالية، كما لم تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية أي تساقط للأمطار خلال هذا الشهر، فيما كان الأداء المطري في اغلب المناطق الشمالية والوسطى حول معدلاته الشهرية واعلى وبنسب تراوحت ما بين 1%-3% من المعدل الموسمي العام، حيث سجلت محطتي راس منيف والسلط مجموع شهري وصل الى 21 ملم وبما نسبته 4% المعدل الموسمي العام.



اما خلال الموسم الماضي 2022/2023 فقد أوضح آل خطاب بأن أداء شهر أيار كان حول معدله العام واقل في المناطق الشمالية بالإضافة الى الاغوار الجنوبية، فيما لم تشهد الاغوار الشمالية أي هطول مطري خلال الشهر، بينما كان الأداء المطري خلال أيار 2023 اعلى من معدلاته الشهرية في اغلب مناطق المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والذي حققت فيه نسب تراوحت ما بين 09%-30% من المعدل الموسمي العام لهذه المناطق.



أما فيما يخص درجات الحرارة فقد أفاد آل خطاب بأن شهر أيار لهذا العام 2024 شهد تذبذباً في درجات الحرارة اليومية والتي كانت حول معدلاتها العامة واقل في اغلب أيام الشهر، وقد بلغ معدل درجة الحرارة العظمى خلال هذا الشهر في محطة رصد مطار عمان المدني 27.5 درجة مئوية وهي اقل من معدلها الشهري بـمقدار 0.8 درجة مئوية فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 15.9 درجة مئوية وهي أعلى من معدلها الشهري العام بمقدار 0.7 درجة مئوية.