الأرصاد توضح حول تأثر الأردن بالعاصفة الرملية التي تضرب السعودية والعراق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن العاصفة الرملية التي تضرب أجزاء من العراق والسعودية وسوريا لن تصل إلى المملكة.



اضافة اعلان



وأضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن الرياح السائدة في المملكة اليوم هي رياح غربية قادمة من البحر الأبيض المتوسط وليست مُحملة بالغبار.



وبيّن أن حركة الرياح النشطة في مناطق البادية الشمالية والمناطق الصحراوية سوف تحمل الغبار خلال ساعات النهار ثم تستقر مع ساعات الليل.



وأغلق العراق، اليوم الإثنين، جميع المطارات الدولية والمحلية، وأعلن عطلة رسمية، فيما تمّ استنفار الأجهزة الأمنية والصحية والكهربائية والمرورية، في إثر عاصفة ترابية ضربت البلاد.