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الإثنين، 23-05-2022 04:18 م

الأرصاد توضح حول تأثر الأردن بالعاصفة الرملية التي تضرب السعودية والعراق

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن العاصفة الرملية التي تضرب أجزاء من العراق والسعودية وسوريا لن تصل إلى المملكة.

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وأضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن الرياح السائدة في المملكة اليوم هي رياح غربية قادمة من البحر الأبيض المتوسط وليست مُحملة بالغبار.


وبيّن أن حركة الرياح النشطة في مناطق البادية الشمالية والمناطق الصحراوية سوف تحمل الغبار خلال ساعات النهار ثم تستقر مع ساعات الليل.


وأغلق العراق، اليوم الإثنين، جميع المطارات الدولية والمحلية، وأعلن عطلة رسمية، فيما تمّ استنفار الأجهزة الأمنية والصحية والكهربائية والمرورية، في إثر عاصفة ترابية ضربت البلاد.


كما ضربت عاصفة ترابية محافظة رفحاء في السعودية، وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وحائل ونجران والجوف وتبوك.

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