الأرصاد توضح حول موعد الدخول بفصل الصيف رسمياً

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إنه لا يمكن الجزم بموعد استقرار الأجواء والدخول رسمياً بأجواء الصيف.



وأضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن القراءات الجوية الأولية تشير إلى أن آخر يومين من شهر آذار الحالي سوف تسجل العاصمة عمّان من 18 إلى 20 درجة، إلا أن هذه المعدلات قد تتغير وفقاً لحركة الرياح.



وأوضح أنه مع الاسبوع القادم يمكن أن تكون القراءات الجوية أكثر وضوحاً لبيان موعد الدخول في أجواء الصيف بكل وضوح.



ونوه إلى أنه وفقاً للقراءات التاريخية تسجل الحرارة مع دخول شهر نيسان 20 درجة وأكثر، موضحاً أن هذا العام الوضع مختلف.

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وتشير التحليلات في دائرة الأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق الهواء البارد باتجاه المملكة والقادم من شرق أوروبا عبر تركيا الى الحوض الشرقي من البحر المتوسط، وعليه ستبقى درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم في مختلف مناطق المملكة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت حيث قد تنخفض الحرارة مع منتصف الأسبوع دون معدلاتها بحوالي 8 درجات لذا راح نبقى نشعر بالبرودة خلال اليوم و الاسبوع القادم يتخللها تساقط للأمطار في أوقات متفرقة







