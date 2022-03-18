الجمعة 18-03-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد توضح حول موعد الدخول بفصل الصيف رسمياً

الكونغرس الأميركي يصوت لقطع الروابط التجارية مع روسيا

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

المستقلة للانتخاب: 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية

دعوات إلى انتخاب المرشح الكفؤ القادر على تحقيق التنمية

تفاصيل جديدة حول مسلسل باب الحارة 12 ودخول شخصيات لا تتوقعها - أسماء

للمقترضين من البنوك.. زيادة الاقتطاع الشهري أو مدة القرض بعد رفع الفائدة

بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

الطاقة الدولية تدعو العالم إلى خفض استهلاك النفط

أكثر من مليوني لاجئ أوكراني دخلوا بولندا

الجمعة، 18-03-2022 07:03 م

الأرصاد توضح حول موعد الدخول بفصل الصيف رسمياً

320221613410386615462


الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إنه لا يمكن الجزم بموعد استقرار الأجواء والدخول رسمياً بأجواء الصيف. 

وأضاف آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن القراءات الجوية الأولية تشير إلى أن آخر يومين من شهر آذار الحالي سوف تسجل العاصمة عمّان من 18 إلى 20 درجة،  إلا أن هذه المعدلات قد تتغير وفقاً لحركة الرياح. 

وأوضح أنه مع الاسبوع القادم يمكن أن تكون القراءات الجوية أكثر وضوحاً لبيان موعد الدخول في أجواء الصيف بكل وضوح. 

ونوه إلى أنه وفقاً للقراءات التاريخية تسجل الحرارة مع دخول شهر نيسان 20 درجة وأكثر، موضحاً أن هذا العام الوضع مختلف.

اضافة اعلان

 

وتشير التحليلات في دائرة الأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق الهواء البارد باتجاه المملكة والقادم من شرق أوروبا عبر تركيا الى الحوض الشرقي من البحر المتوسط، وعليه ستبقى درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم في مختلف مناطق المملكة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت حيث قد تنخفض الحرارة مع منتصف الأسبوع دون معدلاتها بحوالي 8 درجات لذا راح نبقى نشعر بالبرودة خلال اليوم و الاسبوع القادم يتخللها تساقط للأمطار في أوقات متفرقة 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

5f7ca0ae0712e

المستقلة للانتخاب: 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية

61ff90b06c11b

دعوات إلى انتخاب المرشح الكفؤ القادر على تحقيق التنمية

349804111588771307

للمقترضين من البنوك.. زيادة الاقتطاع الشهري أو مدة القرض بعد رفع الفائدة

67e1896e-65c4-4506-8c7f-0ef676a2ef51

مصدر رسمي يوضح حقيقة صرف ٢٨٠ دينار للمواطنين

320221691742360259164

اعلان صادر عن وزارة الصحة حول مراكز التطعيم ضد كورونا

أخبار متعلقة
2202212144733679060851

تحذير هام من الأرصاد للسائقين - تفاصيل

WhatsApp Image 2022-02-21 at 10.45.24 AM

٣ قضايا نوعية توقع بتجار ومروجي مخدرات خلال أيام

M63A0712

الصحة تدرس إنشاء مستشفى في جنوب غرب عمّان

1645355210369

الأردنية لريادة الأعمال تطلق الصالون الريادي الشبابي

WhatsApp Image 2022-02-20 at 8.48.55 AM

السير تدعو السائقين للحذر من الضباب

0L5A1628 - Copy

عمان تسجل 6622 إصابة كورونا ونسب الإشغال في اقليم الوسط 44%