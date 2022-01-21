الأرصاد: ثلوج جديدة تتساقط على الأردن الأسبوع القادم وأجواء شديدة البرودة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن هنالك ضعفا في الهطول المطري في الفترة ما قبل المربعانية. اضافة اعلان





وأشار إلى أن المملكة تأثرت بأربع حالات جوية منذ الدخول في المربعانية، أدت إلى هطولات مطرية وثلجية، عدلت الموسم إلى حد ما.



وأوضح أن الموسم المطري لا يزال دون المعدل، مضيفا أن الهطول المطري تحسن في المناطق الوسطى الغربية بنسبة 90%، فضلا عن تحسن الهطولات في المناطق الوسطى الشرقية، إلا أنه لا يزال هنالك ضعفا في بعض المناطق.



وبين في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، أن المنخفض الجوي الأخير حسّن الموسم المطري بنسبة تتراوح بين 1% – 16%.



ولفت آل خطاب، إلى أن الأسبوع القادم وهو الأسبوع الأخير في المربعانية، سيكون ماطراً.



وقال إن المملكة ستتأثر يوم الأحد المقبل بمنخفض جوي، يبدأ تأثيره مساء الأحد ويستمر حتى مساء الإثنين، مرجحا أن تشهد قمم الجبال العالية تساقطا للثلج ممزوجا بالمطر، وخاصة فجر الإثنين.



وأضاف أن المملكة ستتأثر بمنخفض ثانٍ يوم الأربعاء المقبل، سيخفض درجات الحرارة بشكل كبير، منوها بأن درجة الحرارة العظمى في عمّان ستصل إلى 3 بالمئة.



وأفاد بأن المؤشرات الأولية تبين أن الهطولات قد يتخللها تساقطا للثلوج، وأن تأثير المنخفض سيستمر لثلاثة أيام.



وكشف أن أقل درجة حرارة سجلت في المملكة خلال ليل الخميس/ الجمعة، كانت في الشوبك، حيث وصلت إلى 7 درجات تحت الصفر، وأن العاصمة عمان سجلت درجات حرارة وصلت إلى 4 تحت الصفر.

