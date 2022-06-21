الأرصاد : فرصة لتساقط الأمطار الاربعاء وتحذير من الضباب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة يوم الاربعاء في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة،وفق مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب .



وقال ال خطاب لموقع الوكيل الاخباري ان هنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح غربية تنشط بين الحين والاخر اثناء النهار .



وحذر ال خطاب من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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