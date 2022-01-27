الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن الفرصة متاحة لسقوط زخات متقطعة من الثلوج اليوم الخميس على المناطق التي تزيد عن 1000 متر.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن المرتفعات الجبلية العالية في المناطق الجنوبية ستشهد سقوط زخات من الثلوج حتى فترات الليل.

وأضاف أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ويكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، فيما تشهد مناطق شمال ووسط المملكة هطولا للأمطار وقد تكون ممزوجة بالثلوج وخاصة على القمم الجبلية العالية.

وحذر آل خطاب من تشكل الصقيع والانجماد خلال فترات الليل وصباح الجمعة، مشيرا إلى انعدام الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

وتأثرت المملكة أمس الأربعاء بمنخفض جوي من أصل قطبي، حيث شهدت خلاله مناطق واسعة سقوط زخات منتظمة من الثلوج بدأت على ارتفاعات فوق 1000 متر وصولا إلى مناطق 600 متر، فيما وصلت سماكات الثلوج في بعض المناطق فوق 30 سم.