الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزيرة العمل: دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

سرايا القدس: نفذنا "كمينا هندسيا" برتل من الآليات الإسرائيلية

الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

تعطّل اشارتين ضوئيتين في عمّان والسير تُحذر السائقين

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 62 قائدا وضابطا خلال الحرب على غزة

الخميس، 07-03-2024 11:26 ص

الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

رمضان


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك وفق التوقعات الأولية للخرائط الجوية .

اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد اليوم الخميس لـ "الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة ستقفز نحو 8 درجات مئوية بداية الأسبوع القادم عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام. 


ونوهت أن درجات الحرارة العظمى خلال أول أيام شهر رمضان ستصل لـ 23 درجة مئوية في عمان ونحو 28 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


وأكدت ان الأيام القادمة تصبح الخرائط الجوية أكثر دقة لمعرفة الحالة الجوية للأسبوع الثاني من شهر رمضان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e97cec246cb

وزيرة العمل: دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر

ندوة في العقبة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

431487676_711995191103659_7273083640017007216_n

إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

1709797169511

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

طرق_مختلفة_لعمل_الكوسا

ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

Image1_10201931122249524444876

تعطّل اشارتين ضوئيتين في عمّان والسير تُحذر السائقين

أخبار متعلقة
1

الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

WhatsApp Image 2024-02-29 at 4.15.40 PM

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

عرباي حلوة

" الاستهلاكية العسكرية" تعلن عن عروض وتخفيضات لشهر رمضان

WhatsApp Image 2024-02-16 at 7.46.55 PM

وزير الصحة يستقبل نظيريه العراقي والعُماني

1708018050830

اختتام اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الأردن