الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك وفق التوقعات الأولية للخرائط الجوية .

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وأضافت الأرصاد اليوم الخميس لـ "الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة ستقفز نحو 8 درجات مئوية بداية الأسبوع القادم عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



ونوهت أن درجات الحرارة العظمى خلال أول أيام شهر رمضان ستصل لـ 23 درجة مئوية في عمان ونحو 28 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وأكدت ان الأيام القادمة تصبح الخرائط الجوية أكثر دقة لمعرفة الحالة الجوية للأسبوع الثاني من شهر رمضان.

