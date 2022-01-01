الأرصاد لـ"الوكيل": "خلايا رعدية" في هذه المناطق.. وهذه حقيقة تساقط الثلوج - "صورة"

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن صور الرادار الجوي المباشرة تشير الى وجود خلايا رعدية في أماكن متفرقة من المملكة بالذات المناطق الشرقية منها.

وأضاف آل خطاب لـ"الوكيل الاخباري" أن امطاراً متفرقة تتساقط حالياً وهي غزيرة أحياناً في المناطق التي تشير إليها صور الرادار الجوي.

وأوضح آل خطاب أن المقصود بالخلايا الرعدية، هو وجود غيوم في الجو يتخللها غيوم رعدية، مؤكداً أن هذه ليس بالضرورة أن تكون محملة بأمطار غزيرة، لكن على الأغلب تكون امطارها غزيرة لفترة وتؤدي الى تشكل السيول.

وحول تساقط الثلوج خلال المنخفض الحالي الذي يؤثر على المملكة، قال أكد آل خطاب لـ"الوكيل الاخباري" أن المنخفض الحالي لن تتساقط خلاله الثلوج، وهو منخفض مطري فقط.