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الأحد، 16-06-2024 11:09 ص

الأرصاد للأردنيين: ننصح بالزيارات خلال الفترة المسائية والليلية في العيد

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الوكيل الاخباري - دعت دائرة الارصاد الجوية إلى قيام المواطنين بالزيارات بمناسبة العيد في الفترة المسائية والليلية وذلك بسبب الأجواء الحارة في المملكة.

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وقالت في نشرتها  إن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، الطقس حار في معظم المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.


ونوهت الأرصاد إلى عدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس وبالذات مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس.


وحذرت خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية. 


كما حذرت من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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